美國與中國大陸終於重回貿易談判桌，20日雙方副部級代表先聚首暖場，為下月高級別會談鋪路，不過就在此時，傳出一名大陸政府雇員劉忠三（Zhongsan Liu，音譯）在美國被捕，他涉嫌為陸官員掩飾身分及訪美目的，讓他們以學者身份取得美簽、入境美國，實際上在美從事招募美國頂尖科學家的工作，讓他們將科研機密轉移給大陸。

綜合香港《南華早報》、香港東網報導，57歲的華裔美國人劉忠三昨（16）日在紐澤西州被捕，他被控進行密謀簽證詐騙，協助大陸政府人員取得美簽，進入美國後聘請願意為大陸政府工作的科研人才。

根據相關文件，劉忠三現任中國國際人才交流協會紐約分部（New York area office of the China Association for International Exchange of Personnel）負責人，他自2017年起便擔任該職務，主要工作是協助海內外科學家、學者、工程師及其他專家互相交流、辦理工作坊，該協會網站自稱目前成功的案例包括組考察團赴澳洲、非洲取得礦岩探勘技術等。

不過美國司法部門認為該協會屬大陸政府轄下機構，指控劉忠三利用這段期間犯案，並且進行「各式各樣的簽證詐欺行動」，當中包括為一名陸籍女性協會人員申請訪問學者簽證，為避免美方起疑，這名陸籍人員抵達美國後，他要求對方立即到所申報的大學報到，並定期造訪該校，文件指出，劉忠三指示該女要求指導教授給她一份作業，並且每個月返校一趟，「如果一個月都沒出現，這樣不太正常。」不過實際上該女並不住在學校附近，實際訪美目的是聘請科研人才。

(中時電子報)