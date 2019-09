美國與中國大陸終於重回貿易談判桌,20日雙方副部級代表先聚首暖場,為下月高級別會談鋪路,不過就在此時,傳出一名大陸政府雇員劉忠三(Zhongsan Liu,音譯)在美國被捕,他涉嫌為陸官員掩飾身分及訪美目的,讓他們以學者身份取得美簽、入境美國,實際上在美從事招募美國頂尖科學家的工作,讓他們將科研機密轉移給大陸。

綜合香港《南華早報》、香港東網報導,57歲的華裔美國人劉忠三昨(16)日在紐澤西州被捕,他被控進行密謀簽證詐騙,協助大陸政府人員取得美簽,進入美國後聘請願意為大陸政府工作的科研人才。

根據相關文件,劉忠三現任中國國際人才交流協會紐約分部(New York area office of the China Association for International Exchange of Personnel)負責人,他自2017年起便擔任該職務,主要工作是協助海內外科學家、學者、工程師及其他專家互相交流、辦理工作坊,該協會網站自稱目前成功的案例包括組考察團赴澳洲、非洲取得礦岩探勘技術等。

不過美國司法部門認為該協會屬大陸政府轄下機構,指控劉忠三利用這段期間犯案,並且進行「各式各樣的簽證詐欺行動」,當中包括為一名陸籍女性協會人員申請訪問學者簽證,為避免美方起疑,這名陸籍人員抵達美國後,他要求對方立即到所申報的大學報到,並定期造訪該校,文件指出,劉忠三指示該女要求指導教授給她一份作業,並且每個月返校一趟,「如果一個月都沒出現,這樣不太正常。」不過實際上該女並不住在學校附近,實際訪美目的是聘請科研人才。

(中時電子報)