2019泛太平洋女網賽今天雙打第一輪賽事，寶島姊妹檔詹詠然/詹皓晴面對澳洲亞當柴克（Monique Adamczak）/中國韓馨蘊跨國組合，靠著連搶11局的驚天氣勢，以6：1、6：0輕鬆獲勝，晉級8強。

開賽詹詠然/詹皓晴先發球並成功保發，原本有機會在第2局破對手第一個發球局，不過被亞當柴克/韓馨蘊躲過危機，但雙詹接下來氣勢如虹，連拿5局收下首盤，第二盤再接再厲，繼續連保帶破連下6局，賞了對手一個「甜甜圈」，只花48分鐘就結束比賽。

雙詹在泛太平洋女網賽移師大阪初登場就告捷，整場比賽雖然一發進球率略輸對手，但一發跟二發致勝率都遠遠超過對手，接發上的發揮也相當出色，下一輪將對決加拿大達布蘿絲姬（ Gabriela Dabrowski）/法國賈西亞（Caroline Garcia），這對加法組合是第一次搭檔，不過兩人都有雙打經驗，雙詹必須小心應付。

(中時電子報)