鴻海創辦人郭台銘宣布不競逐2020後驚動政壇，外界解讀，由於郭台銘不願替「雙保險」埋單，目的在教訓國民黨。郭幕僚劉宥彤今天表示，講這種話就太不厚道，先前郭台銘有意參選總統，引來一片罵聲，因此就退黨離開，「現在無黨一身輕，不會再回國民黨，千萬別鬧我們了」。

劉宥彤說，每個人對自己的信仰有中心思想，郭台銘初選至今一本初心，自己有很多相信的價值，他有這樣的想法，其他人就會加很多註解，跟不同陣營選舉利益比較相關，因此隨著選情變化而下很多不同的註解。

劉宥彤強調，郭台銘始終無黨無派，未來就是幫助理念相同的人，他始終是中華民國最強外掛。

不過，郭陣營內部對於立委布局似乎尚未完結，永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨證實遷戶籍到桃園八德，永齡基金會顧問郭昕宜也把戶籍遷往台中北屯北區，兩人分別對上挺韓大將陳學聖、沈智慧，劍指韓國瑜意味濃厚。

劉宥彤說，如果有個人意願，相信大家不會排斥，接下來就是個人意願問題，對郭董而言，就是支持理念相同的人。

(中時 )