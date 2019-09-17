嘉義縣長翁章梁（前排左二）揮棒打擊氣球，象徵驅逐王祿仙。（張毓翎攝）

嘉義縣老人比率高居全台之冠，偏鄉普遍存在用藥習慣認知不足的問題，此時有「王祿仙」（賣假藥、招搖詐騙的人）藉此推銷保健藥品等，騙取老人家的錢，為提高民眾辨識不實廣告正確觀念，17日嘉義縣政府在縣府一樓中庭舉行「健康顧嘉～擊〝祿〞八」記者會，聯合8大局處通力合作，全力打擊「王祿仙」！

今日縣長翁章梁帶領民政處副處長黃本富、經濟發展處副處長李雅萍、農業處副處長李建霖、教育處代理處長李美華，衛生局副局長趙紋華、財政稅務局長蕭俊明、警察局長廖宗山及消防局長呂清海等，8大局處首長共同宣誓，齊力取締不肖業者。

翁章梁表示，日前進行「村里生活大調查」時，發現有王祿仙集團看準長輩的老人年金等生活津貼，挨家挨戶拜訪長輩，將他們的錢騙進口袋，不過，隨著醫療業進步，民眾用藥觀念也日趨進步，但仍有不少長者會受到王祿仙的諂媚話術詐騙，假藥傷錢也傷身，一定得「把王祿仙趕出嘉義」。

縣府衛生局表示，今年度針對廣播電台、電視台、網路及媒體，加強違規食（藥）品廣告監錄，查獲共145件；也呼籲民眾發現不實廣告時，要遵守五不三要原則：「不聽不實廣告」、「不信神奇療效」、「不買誇大離譜」、「不吃來源不明」、「不推薦成分不明食品」、「要停止轉載謠言」、「要看正解長知識」及「要聽專家破迷思」，也鼓勵民眾撥打檢舉專線05-3620613，倘若查獲違法事證屬實，民眾可獲得檢舉獎金（栽罰金額20％）。

(中時 )