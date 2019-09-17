台中市政府日前補助北屯區大德里及陳平里、忠平里聯防守望相助隊購置新巡邏汽車，昨日在北屯區紫微宮前廣場舉行交車儀式，由民政局長吳世瑋代表市府將新巡邏車輛交給守望相助隊，希望藉此提高隊員巡邏安全、增進巡邏效能。
吳世瑋說，大德里、陳平里及忠平里人口相當密集，對夜間機動性巡邏執勤的需求很高，但原有巡邏車輛車齡都超過19年，為了隊員執勤安全著想，市府補助守望相助隊購置新巡邏車，希望能提高隊員巡邏安全並增進巡邏效能。
北屯區長李印欽說，北屯區守望相助隊共35隊，隊員人數多達1814人，購置新車輛的兩個守望相助隊都是人口密集的里別；其中，大德里守望相助隊目前隊員38人、定點巡邏箱數有13個，而陳平里、忠平里聯防守望相助隊隊員有57人，定點巡邏箱數有12個，分別在守望隊長吳永吟及林金木的帶領下維護社區治安。
李印欽指出，守望相助隊員們平日犧牲自己睡眠時間，充分發揮鄰里守望相助精神，這次市府補助購置新巡邏車，希望隊員能在人身安全無虞情形下，繼續協助里內治安維護工作。
交車儀式中，包括市議員賴順仁、沈佑蓮、曾朝榮、黃健豪、大德里長李必勝、陳平里長林家峯、忠平里長許秀蓉及守望相助隊隊員等人到場觀禮；立法委員沈智慧、市議員陳成添、謝明源服務團隊也到場見證。
(中時 )
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