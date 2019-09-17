鴻海創辦人郭台銘宣布不投入2020競選總統連署後，郭柯結盟後續演變引發外界關注。郭幕僚劉宥彤今天表示，既然交了朋友就是朋友，郭台銘沒有連署，但此層面上，就沒這件事情，未來演變就看後續發展。

詢及未來推薦不分區立委名單給民眾黨，劉宥彤避而不談，以今天上節目是談郭陣營為由，稱忽然弄到民眾黨有點遙遠。不過，劉也帶點玄機地說，真的不曉得進度到哪裡，「若有改變，下一步再說」。

因此郭柯王結盟今天畫下句點，劉宥彤自問自答地說，三人不是好朋友嗎？交了朋友就是朋友，郭台銘沒有要連署，在此層面上，就沒這件事情，三人本來就是朋友，未來如何演變，就看有如何發展。

傳出郭台銘不選的原因是因為少了前立法院長王金平支持，陸軍因而潰散，劉宥彤說，這個太技術面的問題，好像要所有東西都很完備才能選，不能計較那麼細節。

劉宥彤接著說，王院長從頭開始就表達支持態度，這不是影響合作的關鍵，最重要的是，郭董心裡對參選的初衷，參與政治過程中的觀察，「所有討論裏頭，這個完全沒有聽到，這個懷疑是第一次聽說」。

(中時 )