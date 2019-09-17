邁入第18屆的萬金石馬拉松是台灣唯一經過國際田徑總會認證的銀標賽事，17日在新北市政府舉行報名啟動記者會，由副市長謝政達領軍，與中華民國田徑協會理事長葉政彥、跑者設計師蕭青陽、代言人李佳穎，以及萬金石主要贊助夥伴等，一起宣告2020年賽事報名開跑，登記時間為9/18至10/23日。

副市長謝政達表示，萬金石馬拉松從地方型的比賽躍升為國際認證賽事，從2015年起連續3年獲國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證，2018、2019年升級為銀標籤。勇於自我挑戰的萬金石馬拉松，2020賽事將朝向「金標籤」規範邁進，變更賽道路線及報名組別，分為馬拉松（42.195km）、挑戰馬組(10km)二組，給跑友更優質的參賽品質，讓臺灣與世界接軌，擠身全球前金標籤賽事。

中華民國田徑協會理事長葉政彥指出，新北市萬金石馬拉松為全台最高等級認證賽事，明年賽事將向國際田總申請金標籤審查，包含路線重新丈量及認證、提高晶片計時系統、醫療救護層級提升、英文媒體轉播等，所有競賽規範將以金標籤標準籌備辦理，目標2021年萬金石馬拉松登上IAAF金標賽事。

除了優化賽道路線及組別變更外，整體視覺帶給跑友全新的感受，由5度入圍葛萊美獎的設計師蕭青陽操刀，包括賽事主視覺、跑衣、獎牌、毛巾及浴巾等，蕭青陽表示，個人已經跑過52馬，其中3次是萬金石，對這場賽事以及北海岸的賽道，有深刻的情感，希望從跑者的角度思維設計，讓這場賽事注入更多生命力，採極簡風格，用「萬金石」的縮寫轉化成共通的視覺語言，英文W、J、S與地標女王頭結合，創造出全新意象，中文象形字轉化成幾何圖形，方形代表「萬」、三角形代表「金」、圓形代表「石」，涵蓋賽道的區域名稱，透過漸層，表現正在轉變中的動態過程，帶出今年賽事主要核心精神「蛻變」，運用標語「更強」融入設計，呼應萬金石不斷向上升級及跑者追求個人自我突破。

新北市體育處表示，為呼應升級更強，2020萬金石運動博覽會將擴大辦理，首度移師至新莊體育館辦理，現場將有豐富的運動體驗活動與精彩多元攤位，歡迎跑友登記報名時可以選擇現場領物資，賽前呼朋引伴一起來運動博覽會，「2020新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為108年9月18日中午12時起至10月23日中午12時截止，10月24日下午3時將於官網公布抽籤結果，並以電子郵件通知抽中名單，更多「2020新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

(中時電子報)