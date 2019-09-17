索羅門群島昨（16）日召開內閣會議決定與大陸建交。外交部長吳釗燮隨即宣布與索國斷交，並炮轟中國收買索國政治人物，這是蔡英文總統任內第6個與我斷交國家。前總統馬英九在臉書表示自己一夜難眠，索國斷交問題的關鍵在「兩岸關係根本性出了問題」，美國也幫不上忙；兩岸沒有「九二共識」，就沒有「外交休兵」。

前總統馬英九在FB撰文【斷交的關鍵在兩岸】，他說「南太平洋友邦索羅門群島，3個月前就傳出邦交不穩，昨天確定斷交。這個國家我去過兩次，留下許多難忘的回憶。噩耗傳來，我一夜難眠，百感交集。」

馬英九說，蔡總統9月9日才接見索國外長，7天後就斷交。現在我國邦交國只剩16國。蔡總統執政3年4個月，丟了6國，已追平陳水扁總統8年斷交6國的紀錄。

他表示，這次斷交，美國副總統、國務卿都出面勸阻索國，盛情可感，但都徒勞無功。因為問題的關鍵在兩岸關係根本性出了問題，美國也幫不上忙；兩岸沒有「九二共識」，就沒有「外交休兵」，就很難挽回邦交國變心。

馬英九表示，「我執政8年，失去1個甘比亞，是甘國領導人的問題，不是中共挖角，靠的就是「九二共識」所建立的兩岸互信。」他說，蔡總統如果還是執迷不悟，只知譴責大陸，不知檢討自己，未來只有頂著「斷交總統」之名，走入歷史了。

(中時電子報)