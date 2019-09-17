中華航空再度獲得道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）評比肯定，成為2019年國內唯一連續4年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。

道瓊永續指數（DJSI）為全球首支且最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，其係於1999年由美國道瓊指數公司與瑞士永續投資公司RobecoSAM共同成立，透過評鑑61個產業各企業於經濟、環境、社會面的永續發展表現，選出該產業永續績效前10％企業。

今年華航再次於全球航空產業脫穎而出，獲得第3名殊榮，並於評選的24個題組中共6個項目取得產業最高分，分別為供應鏈管理、品牌管理、可信度、環境政策與管理系統、氣候策略以及乘客安全。

華航表示，公司6大永續策略主軸包括安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知，訂立短中長期永續目標，並支持聯合國永續發展目標。

華航指出，持續以國際最高認證標準「IOSA作業安全查核認證（IATA Operational Safety Audit）」把關旅客飛航安全，為因應氣候議題，華航也導入氣候相關財務揭露（TCFD）指引架構，且為台灣首家且唯一支持TCFD航空公司。此外，與空中巴士及Air TOTAL合作於新航機飛渡中添加永續替代燃油，並舉辦航空替代燃油研討會和產官研專家分享經驗。

華航近年受到國內外多方肯定，連續4年入選富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index）、再度榮獲RobecoSAM最新出版的永續年鑑「航空業銅級獎」及「最佳進步獎」、連續2年入選公司治理評鑑前5％優良廠商、連續5年獲得台灣企業永續獎（TCSA）、連續2年入選台灣永續指數成分股等。

(中時 )