郭台銘聲明埋伏筆？ 僅表達不參與「連署」

鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；永齡基金會顧問高虹安在網路政論節目上爆料，透露郭台銘退選的心路歷程。

高虹安表示，昨天晚上郭台銘邀約趙少康見面，希望談論總幹事相關事宜，但在會面前，郝龍斌突然致電表示希望可以參與討論，讓他們相當錯愕；會面中郝龍斌也確實出席，而討論結果趙少康決定答應郭的邀約，出任總幹事；但這個消息在會議結束後就有媒體致電詢問，「是誰走漏就不多做揣測」。

高虹安表示，整個郭團隊都受到「消息走漏」之苦；郭台銘昨日下午便通知柯文哲「不選」的消息，而這件事會在昨日晚間急忙宣布消息，主要也是因為消息走漏相當嚴重，在11點前就有媒體獲得消息，才使得團隊緊急開會，與其讓媒體先公布，還不如由團隊來公布，就連立法院前院長王金平都是今天早上郭才拜會通知的。

高虹安透露，郭陣營內的內部民調顯示，一對一的狀況下，韓國瑜的支持度輸給蔡英文15個百分點；而若是郭蔡對決，郭台銘則是以5%小贏；若是三腳督的狀況下，三人將以蔡31%：郭28%：韓25%的支持度互有春秋；所以高虹安強調，郭絕對不是因為「選不贏」而決定退選。

高虹安說，郭台銘自從初選落敗後，一直都在做沉潛、思考，過程中有許多人事登門拜訪，藍的、綠的都有；綠營主要是前來拜託郭台銘不要參選；而藍營人士則是登門談論「利益交換」的問題，譬如合作後「讓你做甚麼樣的職位」，這讓郭台銘相當困擾。

高虹安表示，郭台銘在討論國事相關的問題都是相當雀躍的，如何為台灣好、做甚麼對台灣有幫助，這些事情對他而言都是相當有意義、且有興趣的；但面對藍營人士的利益交換問題，郭表示他感到相當不自在，郭認為這些人依舊把台灣綁在舊有的框架中，無法突破，「這不是郭想要的政治」。

而面對退選後「郭粉」們的流向，高虹安表示，根據他們一個晚上在各郭粉社團、群組間的觀察，在這幾個月來與韓粉間的「戰爭」，雙方的嫌隙已經存在、裂痕已經產生，許多郭粉寧可不投票、票投蔡英文，也不會投給韓國瑜。

(中時電子報)