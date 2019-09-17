大政治大爆卦-無色覺醒》郭台銘棄選總統 是浪子回頭？ 未完待續？ 14:072019/09/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》郭台銘棄選總統 是浪子回頭? 未完待續? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘昨深夜拋出震撼彈，宣布不參選2020總統！郭台銘說，他不是受任何人的勸說或影響，而是希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策討論。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #郭台銘 #總統 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 登記參選前夕出招？ 張忠謀夫人密訪郭台銘住處 14:352019/09/16 財經 藍委呼籲郭台銘與國民黨共同為中華民國生存發展奮鬥 00:122019/09/17 政治 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 00:192019/09/17 兩岸 郭台銘反而會害了中華民國 04:102019/09/17 論壇廣場 登記截止日前 深夜拋震撼彈 郭棄選總統 04:102019/09/17 政治要聞 郭台銘棄選總統 村長直播三磕頭 02:112019/09/17 政治 郝龍斌：郭台銘周日就決定不選 願支持藍委過半 13:362019/09/17 政治 政治熱門新聞 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 郭台銘不選 他喊：郭粉＋韓家軍天下無敵 - 政治 郭不選會親自上陣？王金平：世事如棋乾坤莫測 - 政治 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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