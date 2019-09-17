鴻海創辦人郭台銘傳出密會媒體人趙少康，國民黨副主席郝龍斌後決定退選。郝龍斌下午澄清，針對退選，郭一直天人交戰，而且不會在壓力之下做出決定及低頭，所以郭退選及參加初選，全部是郭的決定，更重要的是他蒐集各方資訊後做出最有智慧的決定。

郝龍斌說，昨與郭台銘見面，主要見面是郭決定退選並告知他跟趙少康，同時出示退選聲明及錄影帶，希望趙及他能出些意見，外面有傳聞說他勸郭退選，但事實上郭參加初選及昨天退選都是郭的決定。

郝龍斌並說，他與郭見了六次面是事實，他是希望郭不要參選，但主要是以朋友身分傾聽郭心聲，甚至提供個人看法，但最後的決定是郭自己做的， 其實星期天他就知道郭朝退選方向規劃，昨天是郭覺得跟趙及他是朋友，退選前先告知他們。

郝並指出，郭朝退選規劃也有一陣子，並非星期天決定的，先前包括外傳他9月9日要退回榮譽黨證，他也是在6日就知道郭不會做這件事。

郝也對外證清，他有送父親前行政院長郝柏村的書給郭是事實，郭與郝柏村理念一致也是事實，但郝柏村希望郭退選不是事實，郝柏村在這件事情上沒有任何角色及介入。

不過，郝龍斌也說，在與郭溝通過程中，較遺憾是國民黨發出31人聲明希望郭不要選，大家都知道郭不是在壓力下會低頭的人，這件事導致郭宣布退黨是很遺憾的事，因郭對國民黨有深厚感情，雖然國民黨在初選時讓郭受委屈，心裡不舒服，但那次聲明才是造成郭退黨關鍵因素，也是始料未及的事。

郝龍斌強調，讓郭重回國民黨是所有同志衷心期盼的事，尤其韓國瑜是總統候選人，若能表達誠意爭取郭的支持，對選情一定有非常好的幫助，郭絕對是國民黨勝選最關鍵因素；郭粉捍衛郭的理念，就是捍衛中華民國反對台獨，希望台灣經濟發展好希望台灣有好的未來，兩岸關係好，在此情況下支持跟郭理念想同的候選人，相信是郭樂見的事。

(中時 )