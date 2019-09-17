謝國樑說郭台銘為了中華民國放下成見，呼籲王金平也能盡快回歸藍軍團隊。（謝國樑提供／許家寧基隆傳真）

前鴻海董事長郭台銘宣布不選總統，韓國瑜競辦策略小組、前立委謝國樑直呼感謝郭董顧全大局，相信這是所有熱愛中華民國的民眾所樂見的結果，現在泛藍團結剩下「最後一塊拼圖」，期盼前立法院長王金平盡快回歸，一同為保衛中華民國而戰。

「韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選」總幹事謝國樑表示，郭董事長有吸引中間選民及年輕選票的能力，對於郭董的決定深切感激，也讓選戰回歸藍綠對決的態樣，許多基隆國民黨支持者也一片叫好，認同郭台銘為中華民國做出明智的決斷。

謝國樑指出，這段時間的確有許多人憂心忡忡，所以用各自的方式與郭台銘董事長接觸，包括好朋友連勝文也和郭台銘公子郭守正接觸，大家都希望郭董能顧全大局，對此也要感謝大家一同為保衛中華民國所做的努力表達由衷的感謝。

謝國樑說郭台銘董事長一路以來都強調他是永遠的中華民國派，反觀看不到蔡英文政府有保衛中華民國的作為，反而是韓國瑜堅定地保衛中華民國，雖然現在時機還不成熟，也許將來到了關鍵時刻，說不定能看到郭台銘願意表態支持韓國瑜。

謝國樑說，現在王金平可說是國民黨團結的「最後一塊拼圖」，也希望向王院長喊話，郭董事長已願意為了中華民國放下成見，期盼王金平也能盡快回歸，雖然目前基隆選情仍些微落後，相信針對弱點進行補強改善，一定能迎頭趕上。

(中時 )