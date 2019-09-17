2020總統大選再現震撼彈，鴻海創辦人郭台銘在國民黨初選輸給韓國瑜後，於昨(9/16) 宣布不參與2020連署競選總統，總統選戰因此有了一個大轉折，而資深媒體人王尚智為此連發兩文，表示郭董宣布之前各家政論節目都猜錯，結果出爐後各陣營也因此得熬夜重新思考因應，他也預言除非端出韓國瑜，否則政論節目很快就會「拋棄」討論郭台銘。

王尚智臉書po文。(翻攝自王尚智臉書)

郭董決定不參選，王尚智表示這將重回藍綠老戲重演的總統大選情節，直呼「想看三角撕咬落空，實在真沒意思呢！」，判定選戰風雲第一階段告終，更說除非繼續咬上「韓郭配」，否則政論節目很快將「拋棄」討論郭台銘，焦點恐怕又會回到柯文哲身上，也坦言蔡、韓兩大「主菜」其實不怎麼新鮮，「都是這些周邊配菜，才讓這場大選嚐來有滋有味！」。

除郭、柯外，王尚智預言，接下來親民黨11月的「政黨提名直通車票」，瞬間變得分外值錢，「宋楚瑜又將重新成為被追逐的對象之一」，他也認為，「經濟議題」隨著郭董退選而消失了，直言蔡英文及韓國瑜都沒有懺業財經的思路與細胞，「後續選戰依然都還是一手『政治牌』」。

(中時電子報)