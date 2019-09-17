前副總統呂秀蓮將代表喜樂島出戰2020總統大選， 蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，我們都感念呂前副總統過去在台灣民主化過程中的努力和貢獻，也尊重呂前副總統的決定。

阮昭雄說，台灣正面臨中國步步進逼的艱困處境，相信支持者都會堅定在同一陣線，共同捍衛台灣的主權、民主、自由。

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