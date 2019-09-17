呂秀蓮參選2020 阮昭雄：感念呂過去貢獻 尊重決定 14:362019/09/17 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄。(取自阮昭雄臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統呂秀蓮將代表喜樂島出戰2020總統大選， 蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，我們都感念呂前副總統過去在台灣民主化過程中的努力和貢獻，也尊重呂前副總統的決定。 阮昭雄說，台灣正面臨中國步步進逼的艱困處境，相信支持者都會堅定在同一陣線，共同捍衛台灣的主權、民主、自由。 (工商 ) #2020大選 #蔡英文 #呂秀蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 07:002019/09/13 政治 韓蔡民調高低？網民po圖說話 20:222019/09/13 政治 遭譏拜廟沒人？蔡反酸韓這句話 13:052019/09/14 政治 初選的血還在滴 蔡賴會破局 02:442019/09/15 政治要聞 藍營亂不停 辣台妹無賴也大於2 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文走訪嘉義 挺賴勢力歸隊整合 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文參拜鹽水護庇宮支持者擠爆？網神回 09:092019/09/15 政治 不只有錯怪前朝！蔡這番話遭譏：連口號都是馬英九的 15:552019/09/16 政治 索台斷交非單一事件 蔡英文還會「撿到槍」？ 23:292019/09/16 兩岸 心靈退黨的呂秀蓮 民進黨真的要開鍘 12:112019/09/17 政治 政治熱門新聞 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 郭台銘不選 他喊：郭粉＋韓家軍天下無敵 - 政治 郭不選會親自上陣？王金平：世事如棋乾坤莫測 - 政治 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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