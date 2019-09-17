郭台銘退選聲明影片，說明不參選原因，其中「我不願意參與政治鬧劇」一句，現已刪除「政治鬧劇」。（圖擷自郭台銘臉書）

郭台棄選聲明影片，此為曝光後重新上傳的版本。 (擷自郭台銘臉書)

鴻海集團創辦人郭台銘昨夜宣布棄選，引起震撼，他事先拍好的棄選聲明影片今早10時上傳臉書後，很快即流傳開來，但有媒體發現10點47分卻更新影片內容，不知是何原因，將「政治鬧劇」一詞刪除，留給外界揣測空間。

在這則類廣告的棄選聲明影片中，他提到，由於惡質的選舉風氣、民粹盛行、個人私利與派系利益及階級鬥爭等因素，撕裂台灣，他「不願意參與政治鬧劇」，也不願見到他的支持者被霸凌，最後他重申自己是「永遠的中華民國派」，在台灣需要郭台銘時，他永遠都在。

影片上午10時曝光後，大眾更了解郭台銘棄退選的心路歷程，但不知是何故，10點47分更新的影片內容，「我不願意參與政治鬧劇，也不願見到他的支持者被霸凌」一句，已修改成「我不願意參與，也不願見到他的支持者被霸凌」。

郭台銘影片上傳到臉書，不斷湧入大批支持者留言，5千多名網友傷心、難過、不捨。他本人也親自留言回應說，昨晚他睡得不太好，因為擔心大家會因為他的宣佈失望，傷心難過，他再次向所有心繫中華民國未來，台灣前途的朋友們致歉。

坊間會有許多流言斐語，他重申自己的決定與任何人無關，他向一些人道謝，道歉，或說明我的決定，這些做人的道理外，界無需再擴大解讀。

對於刪掉「政治鬧劇」這句，有網友這樣解讀，「通常，初言最接近初衷」、「『我不願意參與政治鬧劇』會被刪掉，是因為這句會罵到他自己，也罵到當時託夢給他叫他參選的關公，罵神是會報應的！」

(中時電子報)