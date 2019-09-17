交通部民用航空局今年修訂《民用航空法》，明年3月31日開始，操作2公斤以上或商業用途的的無人機，必須要有操作證，否則最高可罰30萬元，並沒收無人機。民航局今日舉行首場筆試，名額優先開放給政府單位，24名考生全數過關，明天下午將於苗栗進行第二階段術科考試。

民航局今日上午、下午各舉行一場筆試，分別有4人、20人應考，考試完成績立刻出爐，24名考生全數過關。飛航標準組組長林俊良說，第一階段考試，優先開放給中央政府機關，例如內政部、農委會、環保署等，約有400人；第二階段則是地方政府機關；第三階段則是媒體、受政府委託的民間公司等。

林俊良指出，會盡快增加術科、學科的考試能量，希望在明年3月31日以前，將第一、第二階段約800人處理完，並納入第三階段的需求。他提醒，學科的題庫約有600題，其中較難的300多題，已經公布在網路上，建議飛友們詳讀，而術科考試的流程及評分標準，民航局官網也能找到相關影片，裡面可以得到明確答案。

(中時 )