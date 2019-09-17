藍營日前緊咬輸了初選的郭台銘，若執意投入2020，顯然缺乏參選正當性，郭幕僚劉宥彤今天在廣播專訪中反擊，指高雄市長韓國瑜選上市長後，「辜負89萬市民參選總統，他的正當性又在哪」。

郭台銘初選後神隱，參選動作頻頻，屢遭藍營反擊認賭不服輸，後來郭選擇退黨，但藍營仍緊追不捨，質疑承諾支持初選勝出者的郭台銘，若執意獨立參選，恐出現參選正當性不足危機。

郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤上午接受廣播專訪時先禮後兵，笑談「不會啦，臉皮沒這麼薄」，開玩笑地說，藍綠昨晚得知郭董不選後是否各自開香檳慶祝，隨後拉回來說其實對藍綠的警訊是，郭董還未決定不選之前，三角督受到民眾期待，也反映在民調上，就表示這是社會的某一種現象與缺口。

話鋒一轉，劉宥彤開炮，民主社會參選正當性來自民眾選擇，「相信當年韓國瑜出面承擔也經歷很大掙扎，他的正當性又在哪？如今辜負89萬高雄市民參選總統」，相信民主社會人民最大，韓國瑜參選正當性也是來自於人民支持，不該把此帽子扣回郭董。

(中時 )