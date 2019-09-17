因為東京奧運場館維修，今年移師到大阪舉行的泛太平洋女網賽，寶島一姐謝淑薇今天在女單第一輪出擊，面對世界排名曾高居世界第一的西班牙好手穆古如莎，先輸掉第一盤的謝淑薇在第二盤救了一個賽末點，並在搶七局連下6分改變戰局，最終經過超過2小時的三盤激戰，謝淑薇3：6、7：6（7：1）、6：1逆轉勝。

這場比賽第一盤第1局謝淑薇就遭到破發，似乎預告對她將是一場苦戰，接下來第7、9兩局小薇再遭破發，也讓出了首盤；次盤兩人前段兩人互保發球局，中段連四局則互相破發，先發球的穆古如莎第11局收下後，第12局在謝淑薇的發球局出現破發點兼賽末點，但謝淑薇展現韌性，連奪3分阻止對手邁向勝利。

第二盤雙方進入搶七局，躲過賽末點的謝淑薇氣勢越來越強，穆古如莎則是相對打得氣餒，化險為夷的謝淑薇連下7分獲得盤末點，並順利把比賽帶進第三盤，決勝盤謝淑薇雖然第1個發球局又被破，但連拿6局反擊，最終漂亮帶走勝利。

謝淑薇生涯對穆古如莎已經拉出2連勝紅盤，下一場將和比利時梅藤絲（Elise Mertens）過招，去年兩人兩度對決，謝淑薇拉巴特紅土賽事落敗，接著天津站賽事在6：2、4：0領先時梅騰絲傷退送謝淑薇晉級。

(中時電子報)