立委沈智慧記者會：新式制服不透氣 員警十分困擾 16:112019/09/17 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委沈智慧舉行記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委沈智慧今日在立法院舉行記者會，表示全國警察換裝新式制服至今已經有五個月時間，雖然新式制服標榜以勤務、安全、舒適為考量設計「專業戰術型」，顏色改為藏青色，但太熱和不透氣是基層員警反映出的最大問題，而且只發送兩套換穿，許多員警反而自費訂作較為透氣的服裝，要求相關單位盡速了解處理。 (中時 ) #新式 #制服 #員警 #透氣 #立委沈智慧 也許您會感興趣 推薦閱讀 仁愛分局員警熱心協助 韓籍騎士順利登山 感激之情溢於言表 02:582019/09/14 生活 慶新制服上線 遠航祭超殺機票 04:092019/09/14 企業經營 為民調不平 韓：請民進黨去向陳菊、林佳龍抗議 11:512019/09/14 政治 參拜潭水亭觀音媽廟 韓：總統贏立委全壘打 15:262019/09/14 政治 工商社論》新式數位身分證（New eID）引發的疑慮 04:102019/09/16 財經要聞 「高鐵女神」笑容超甜 脫掉制服隱乳好身材更驚人 10:102019/09/16 娛樂 新身分證具追蹤機制 藍委：這不叫監控什麼叫監控？ 13:382019/09/16 政治 虎父無犬子 警察兒子熱血助警壓制通緝犯 19:452019/09/16 社會 無照少女拒檢自撞 員警反挨告 04:102019/09/17 社會新聞 假軍官以免「自殺任務」騙錢 癡心女為愛匯錢險遭詐 13:572019/09/17 社會 政治熱門新聞 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 郭台銘棄選影片 這4個字悄悄刪掉了！ - 政治 郭退選 沈富雄：關鍵是蔡沁瑜這一句 - 政治 - 工商 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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