國民黨立委沈智慧今日在立法院舉行記者會，表示全國警察換裝新式制服至今已經有五個月時間，雖然新式制服標榜以勤務、安全、舒適為考量設計「專業戰術型」，顏色改為藏青色，但太熱和不透氣是基層員警反映出的最大問題，而且只發送兩套換穿，許多員警反而自費訂作較為透氣的服裝，要求相關單位盡速了解處理。

(中時 )