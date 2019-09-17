國民黨立委柯志恩批民進黨府院黨一家親，對於走私菸案，無人敢跳出來對「今上」說一句不是，綠委們盡皆臣服小英共主，對英系掌門人不敢攖其鋒，被問到高鐵上遺失的300萬，綠委若非噤聲就是哈哈大笑閃避。珍珠奶茶是「台灣之光」，沒想到被拿來作神秘300萬元的遮羞布。無怪乎街談巷議都流行一句話：「買菸找總統府，借錢找陳明文!」

國民黨立委柯志恩在臉書發文「買菸找總統府，借錢找陳明文」，她說，今立院開議，一早黨籍立委站上議場主席台，拒絕讓蘇貞昌院長上台報告，因為上會期休會以來，蔡政府阿里不達、「烏魯木齊」的事情罄竹難書！昨又被索國斷交，台灣剩下16個邦交國，蔡總統3年多拚外交、斷交6國的「功力」，強過扁政府8年的結果，實在令人歎氣！

她表示，而早就預言雪崩式斷交的前副總統呂秀蓮，昨宣布參選總統，身為政壇前輩又是綠營大老，對蔡英文的執政能力早已不忍卒睹，近日更在其臉書抨擊國安私菸是「國之大恥」。

柯志恩說，可是民進黨府院黨一家親，不僅治軍嚴謹的閣揆對此不發一語，民進黨的立委亦無人敢跳出來對「今上」說一句不是，綠委們盡皆臣服小英共主，對英系掌門人不敢攖其鋒，因此被問到高鐵上遺失的300萬，綠委若非噤聲就是哈哈大笑閃避。台灣的珍珠奶茶行銷國際，被視為飲品界的「台灣之光」，沒想到卻被拿來作為這神秘300萬元的遮羞布。無怪乎街談巷議都流行一句話：「買菸找總統府，借錢找陳明文」！但這個政黨無畏譏評、笑罵由人，故其執政一天就是加深人民的痛苦一天！

柯志恩批，去年底選民用選票告誡民進黨，無非希望民進黨反省改過，但蔡總統或許因民調起色而忘了謙卑，竟表示台中人要向落選的林佳龍道歉，還把高雄人比喻成陳菊的「小孩」被騙走。總統引喻失義事小，但不尊重民意的決定，既失總統的高度與格局，更曝露其權力傲慢的心態，這才是更為嚴重與悲哀！

她最後說，選前諂言說「人民是頭家」，選輸了，卻要人民跟她（他）道歉，這是嚴重踐踏、羞辱民主啊！

(中時電子報)