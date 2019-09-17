市長林智堅（左）陪小朋友潔牙。（羅浚濱攝）

市長林智堅（左）陪小朋友做口腔健檢及塗氟。（羅浚濱攝）

竹市衛生局與牙醫師公會連續合作14年，為全市165所公私立幼兒園上萬名小朋友進行口腔健檢與塗氟服務17日開跑，市長林智堅化身「市長爸爸」在陽光非營利幼兒園與牙醫師共同宣導貝氏刷牙法。

有3個小孩子的林智堅說，家中老二小時喜歡喝夜奶且沒有勤刷牙，而有「奶瓶性齲齒」症狀，所以他每晚一定會幫孩子們檢查牙齒是否確實刷乾淨，以免發生蛀牙。

林智堅形容塗氟就像鋼鐵人穿上「盔甲」，能形成牙齒保護膜，抵擋細菌入侵，減少蛀牙發生，提醒小朋友要聽爸爸媽媽的話認真刷牙，也要記得每半年要檢查一次牙齒。

現場邀請2位小朋友參與「健齒小高手爭霸賽」，在林智堅和牙醫師林孝怡指導下，完成正確潔牙、口腔檢查及塗氟三個關卡，並由林 智堅頒發健齒小高手獎項。

牙醫師並指導小朋友學習貝氏刷牙法，加強宣導均衡飲食、定期塗氟、正確刷牙、定期看牙的「健齒四部曲」，讓小朋友懂得保護牙齒健康。

衛生局代理局長楊清媚表示，新竹市去年0到6歲塗氟人數21662人，塗氟率為58.9％，高於全國56.8％，市府補助6歲以下兒童，每半年免費在醫療院所接受牙齒塗氟服務1次，未滿12歲低收入戶、身心障礙及原住民族等每3個月免費補助1次塗氟服務，此外，免費提供7歲以下兒童7次預防保健服務，家長可善加利用。

林智堅宣導幼兒口腔健檢。（ 羅浚濱攝）

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