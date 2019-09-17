楊聲多媒體公司認為電話亭KTV內歌曲未取得授權，控告凱歌等公司侵權，檢察官認定並無法違反著作權以及商標法，對被告4人予以不起訴。（李文正攝）

近來流行的「電話亭KTＶ」內的伴唱歌曲，遭擁有專屬授權的揚聲多媒體公司控告侵權，士林地檢署檢察官調查後，電話亭KTV拔除網路線後即不能播放歌曲，業者等人並無複製歌曲至機台內，且電話亭屬密閉空間，並非公開場所播放歌曲，擺放機台的凱歌公司劉姓負責人、美儷娃公司、提供場所的新光百貨並無侵害揚聲公司著作財產權、商標權，對劉等4人予以不起訴處分。

去年4月開始盛行的電話亭KTV，擺放在各大夜市、電影院等人潮聚集的地方，單首收費30到50元，或是採包時段方式收費，已取代娃娃機台的趨勢，但被控侵害歌曲著作財產權，以及揚聲公司商標權。

去年10月2日下午4時，揚聲公司派人喬裝成消費者，在新光三越台北天母店地下1樓的商場，蒐證「Super minik電話亭KTV點播系統」內播放流行歌曲，有薛之謙的《演員》、周杰倫《告白氣球》、鄧紫棋《光年之外》等61首，都是海蝶公司、杰威爾公司、索尼公司、華研公司等專屬授權給揚聲公司的歌曲，因而控告新光百貨、美儷娃公司、凱歌公司負責人侵權。

但劉等人均稱，不知道電話亭KTV內播放的歌曲為何，是民眾將歌曲上傳到網路，再自行點選歌曲歡唱，可從Youtube，或是其他串流資料取得，並非他們提供，他們也沒有重置儲存，而新光百貨則說，每月收取8000元租金提供場地。劉姓負責人稱，美儷娃是經營選物販賣機第二代機台，去年7月以每月1500元向凱歌公司租電話亭KTV，也沒有複製歌曲，與傳統將歌曲儲存在卡拉OK機台內有所不同。

檢察官與告訴代表人到場實際勘查，並投入250元，螢幕出現「點擊緩衝」、「排隊中」，但將網路線拔除，歌曲就無法播放，顯示是透過網路搜尋以串流媒體讓消費者點選，被告等人更沒有人力派人到場，指導顧客點選揚聲公司的伴唱帶，播放歌曲都是消費者自由選擇，業者無法從中干預，也沒有證據顯示，歌曲是劉等4人提供，予以不起訴。

(中時 )