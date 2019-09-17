方泂鑌（阿鑌）今辦新專輯《BIN LUV》發片記者會，同鄉好友林明禎現身祝賀；他原訂三月發片，但對作品要求百分百完美的他一再重錄、製作，最後延期半年才推出，這段期間他狀態緊繃、壓力大到失聲，七月時左眼眼白更出現血塊，向來樂觀的阿鑌說：「那時候沒看醫生，有自己滴眼藥水，休息2、3天就恢復了。」當時不擔心發片期一直延，到最後就不發片？阿鑌笑回：「沒想過發片的事，覺得命還在就好了！」新專輯錄製期間，他經常一進錄音室就超過12小時，也創下他出道以來錄音費用最高的一次，光租用錄音室及錄音師花費就高達40萬。

此外，他年初時一邊錄音一邊跑商演，累到一度失聲，嚴重得沒辦法講話，醫生診斷他過勞、聲帶水腫，問他當時不擔心無法再唱歌？阿鑌表示失聲狀況以前有發生過，「近幾年發生了二次（失聲），所以還好，相信自己一定會好的」！失聲期間他有一場商演無法推掉，阿鑌自帶吉他降KEY演唱，他的經紀人苦笑說：「但那場舞台是電子花車，前面的表演本來很熱鬧。」 結果阿鑌坐在上面彈吉他，氣氛落差大，阿鑌聽聞笑回：「剛好可以讓大家專心吃飯。」

阿鑌坦言失聲休養後，現在聲音的音質變得不太一樣，「變得比較MAN一點，有啦，其實中間有一度想到如果聲音回不來，也許轉做幕後」。阿鑌日前到專輯包裝工廠探班，隨機放了10張自拍的拍立得在專輯中送給幸運歌迷，之後還會準備驚喜獻給歌迷？阿鑌透露預計明年初辦個人售票演唱會，用歌聲與歌迷同樂。

阿鑌今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

阿鑌今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

(中時 )