根據印度媒體消息，蘋果（Apple）有意透過鴻海集團在印度投資約10億美元，擴大在印度製造生產iPhone，主要就是為了正值中美貿易戰，可視為蘋果有意尋求中國以外的生產製造據點。規劃出口印度製造（Madein India）的iPhone產品到全球各地。

鴻海在印度清奈（Chennai）的工廠製造蘋果因應全球市場的產品。而且鴻海旗下眾多零組件供應商也規劃在當地設廠。2015年蘋果代工企業在印度沒有半間組裝廠，但到今年已經增加到3間，其中1間隸屬計劃生產iPhone X系列手機的鴻海富士康。

緯創2016年開始在印度班加羅爾（Bengaluru）設廠生產iPhone，是首家拿到蘋果訂單在印度製造iPhone的製造商。蘋果一開始是藉由緯創的班加羅爾工廠，在印度進行有限度的特定機型本土化生產工作，另外蘋果也希望藉由這次的擴大在印度生產計畫，能夠獲得印度政府更多的優惠租稅措施支持。

今年3月初蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，蘋果產品製造生產的據點除了中國大陸之外，包括巴西聖保羅和美國德州Fort Worth、越南北江、台灣台南，以及南印度的坦米爾那都省。

(中時電子報)