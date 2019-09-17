鴻海集團創辦人郭台銘昨天深夜宣布棄選2020總統，大甲鎮瀾宮董事長顏清標感到激動與感佩，肯定郭台銘果然高瞻遠矚且氣度寬宏，同時選擇「放下」及「承擔」，是永遠的中華民國派，念茲在茲的是台灣前途，心心念念人民的未來。

顏清標指出，台灣必須改變，所有關心也擔心台灣命運的人，都明白明年總統大選有多重要，郭董各方面能力與條件，毫無疑問都足以在這次選舉中扮演關鍵角色，可是郭董一方面選擇「放下」，不直接參選，但同時也選擇「承擔」，不放棄繼續參與政治事務，持續推動他所提出的政策，這種願意犧牲的格局與器量，令他內心激動萬分！這種無私為國奉獻的精神，令他無限敬佩！

顏清標表示，郭台銘董事長樹立的典範，使得政治和選舉不再是只是爭權奪利以及鬥爭、抹黑、仇恨、對立，讓人看見政治可以有完全不同的面貌，相信有許許多多台灣民眾都和他一樣，誠摯感謝郭董事長為國家、為人民付出的一切。

(中時 )