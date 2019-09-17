在 Instagram 查看這則貼文 Red Dela Cruz U͟F͟C͟®（@red_delacruz）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 10 日 下午 6:29 張貼

格鬥聯盟UFC的「擂台女郎」(Octagon Girls)正遭到政治壓力威脅，預定10月將到澳洲墨爾本舉行的UFC243，引起當地市長莎莉凱普(Sally Capp)不滿。「都2019年了，我們還需要這些穿著暴露的女人在擂台邊繞來繞去嗎？F1廢除賽車女郎了，(格鬥)是時候做出改變。」

在上個世代，禁止女人穿著暴露被視為一種歧視，不過近年第三波女權復甦，穿著清涼的各種運動女郎(包括啦啦隊)再度成為箭靶。自F1賽車「走向正途」開始，下一個輪到飛鏢女郎(Walk-on girls)被點名消滅。莎莉凱普的意見在政壇獲得擁護者，再度向UFC施壓。

前陣子在澳洲本迪戈舉辦的拳擊賽，主辦單位迫於議員與女權團體的壓力，臨時把擂台女郎改換成衣裝革履的男性。觀眾不太滿意，不過女議員Jennifer Alden表示：「尊重女性，是杜絕所有男性暴力與虐童的第一步。」

《紐約郵報》估計UFC擂台女郎每年可賺進3萬至7.5萬美元(約台幣96萬至242萬)，兼職的也有2.5萬美元，還有機會獲得模特兒公司邀約，讓女拳手都眼紅。擁有菲律賓血統的戴拉克魯茲(Red Dela Cruz)當選UFC去年最佳擂台女郎，臉書按讚數突破250萬。然而以目前的政治氛圍，她們很可能成為下一波失去工作的人。

(中時電子報)