國內腸病毒輕症疫情持續上升，門急診人次攀高突破單周2萬人次、創下今年流行最高峰、也是5年來單周最多，嚴重疫情造成上周全台停課班級暴增到243班，其中幼兒園成了重災區達到194班。

疾管署疫情資料顯示，上周(9月8日至9月14日)國內腸病毒門急診就診共計2萬0585人次、這是今年首次突破2萬人次，較前一周上升6.5％，近期就診人次連續5周上升，疫情處在流行高峰期。

南台灣上周新增的腸病毒重症是1位7歲男童，9月1日至2日陸續出現手足口症、食慾下降、嘔吐、發燒、腹部疼痛、喉嚨痛及咳嗽等症狀，9月4日個案因症狀持續且出現疑似肌抽躍、疱疹性咽峽炎及對答反應慢等情形。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，個案就醫轉診後收治住院，經過檢驗審查確認感染腸病毒71型併發重症，出現腦炎、腦膜炎，個案治療5天後症狀改善出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周全台停課有243班，其中幼兒園194班、國小26班、托育23班，較前一周增加不少，這波疫情應在雙十國慶連假後下降。

今年累計37例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型28例最多，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

(中時 )