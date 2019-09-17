鴻海創辦人郭台銘昨天深夜棄選2020大選，國民黨主席吳敦義今天下午在臉書粉專發表「三信（相信、深信、確信）」聲明，表示他要繼續我將繼續盡一切可能，團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象，並強調「現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。」

吳敦義在臉書粉專發表「相信、深信、確信」為題的文章，通篇未指名郭台銘，不過明顯是就郭董棄選作出回應。

吳敦義說，作為黨主席，他無時無刻都擔憂著國家與人民的未來。無論用盡多少力氣，不管需要多少管道，甚至耗費多少資源，只要為中國國民黨好、為人民好、為國家好，他都在所不辭。

他說，他相信，為了國民黨能夠重返執政，我們要表現得更好更強，才能不負大家的期望。他深信，為了台灣人民的安和樂利，用選票下架民進黨，是我們最基本的共識。他確信，為了中華民國的光明未來，團結所有愛國愛民的力量，是不可或缺的努力。

吳敦義說，「革新團結，重返執政」，是我們當前最重要的政治任務。為了台灣人民的福祉，為了中華民國的將來，他將繼續盡一切可能，團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象。現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。

(中時 )