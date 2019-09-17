資深媒體人，也是韓黑的苦苓日前在某台政論節目預估鴻海創辦人郭台銘不選，當時此話一出，在場來賓都還抱以懷疑的態度，但在昨日郭台銘拋下不參選的震撼彈後，網友大讚苦苓是先知呀！

苦苓今在臉書發文表示，本月24日他參加友台的「鄭知道了」節目，獨排眾議，認為郭台銘不會參選總統。結果在全台灣媒體都認為他99.99%會參選的期待下，他僥倖命中了那0.01%的結果。

苦苓並在臉書分析，他會神準預估郭不選的原因：

1.郭台銘既然不選，為什麼還要搞好幾個發言人，分別針對媒體或上節目，講的煞有介事，好像他真的要選似的？

答案是台語的兩個字「凌遲」，既然被國民黨和韓國瑜搞得這麼慘，當然要好好的修理他們一下，越擺出一副要選的樣子，那些人就越擔心、越焦慮，惶惶不可終日，就算是「報老鼠冤」吧！

2.郭台銘既然不選，為什麼還要和王金平、柯文哲眉來眼去，搞什麼三結義、鐵三角，還在那邊送月餅，送來送去，裝模作樣，讓大家以為三個人確定會結盟？

答案也許三個人確實想過要結盟，但是誰都想當老大，怎麼喬也喬不好。最後王只送了郭一頂帽子，就一走了之；柯也只說順其自然、能幫就幫…顯然結盟根本瓦解，郭台銘一個人就玩不下去了。

3.郭台銘既然不選，為什麼還要宣布脫黨？

答案是他如果不脫黨，就要跟馬英九一樣被強迫「團結」，要去跟韓國瑜同框、站台、喊凍蒜甚至被強抱…他怎麼可能接受這種屈辱？而且他離開國民黨，到時候韓國瑜如果輸了，那韓就是「自殺」而不是「他殺」，郭台銘就不用承擔敗戰的罪名了。

4.苦苓怎麼知道郭台銘不會參選？

答案是我哪裡知道，我也是判斷猜測而已。例如當時郭粉已經自動連署五萬份，郭如果要選，應該讓他們繼續下去，如果一路衝到一百萬份，氣不是聲勢大振嗎？郭反而叫他們停下來，那時候我就開始懷疑他了。

又例如有些新聞，例如說柯要幫郭連署「三十天衝到五十萬份」，看起來很有威力，但仔細追查一下新聞來源：這是誰說的？結果發現誰都沒有這樣說，這只是媒體一廂情願的想法，而名嘴們跟著引用而已，那當然就不能輕易的相信了。

最簡單的思考：如果要選舉，當然是越早開始越好，才能累積人氣、壯大聲勢，哪有非拖到最後一天不可的道理？那不是根本不想選，

就是實在沒有辦法選下去。最後再向郭陣營的「線民」求證無誤，我就賭定了！——最後贏了老婆一百塊，哈哈。

(中時電子報)