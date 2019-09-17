是倒楣還是運氣好？40歲蔡姓男子6年前診斷出罹患大腸癌，當時他接受手術治療，未料，4年前又發現大腸腫瘤、同樣手術治療，他憂心再復發，謹記醫囑、定期追蹤，日前再度發現大腸長了顆惡性扁平瘜肉，經接受3D立體腹腔鏡手術切除，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲指出，蔡男6年前、4年前分別在大腸左、右側發現惡性腫瘤，當下接受剖腹手術切除，且2年前又接受切口疝氣手術，沒料到的是，日前蔡男到醫院做定期追蹤，竟又發現大腸內有惡性扁平瘜肉。

江驊哲說，考量蔡男曾接受3次腹部手術，且放置人工網膜，再度手術困難度高，決定採用3D立體腹腔鏡手術清除病灶，手術時光是協助蔡男分離腸沾黏情況就花了5小時，且因他大腸遭切除部位多、導致吸水功能受影響，未來容易排稀便。

江驊哲說，蔡男首次罹患大腸癌時雖接受手術治療，但若免疫系統無法有效壓制游離癌細胞、就可能復發，他多年來都按時追蹤，這次到醫院檢查前雖無不適症狀，但癌細胞已有轉移、屬於第三期，所幸及時且積極治療，恢復良好。建議罹患原位癌、第一期患者術後1年接受大腸鏡檢查，並配合醫囑定期追蹤。

(中時 )