921大地震至今滿20年，34位當初參與校園重建者今天共同出版《921地動綻開的花蕊》一書，為這事件留下歷史紀錄。前災後重建委員會執行長黃榮村說，921事件就像一面鏡子，照出台灣過去所有的困境；921事件也是一把火炬，點燃台灣人的光明面。

「建築改革社」號召了34位當初參與921校園重建的官員、建築師、學者及教師共同編寫了《921地動綻開的花蕊》一書。建築改革社社長徐岩奇表示，921地震發生至今已20年，並逐步被淡忘，因此他們號召相關當事人出版這本書，作為往後瞭解921事件的文獻。

教育部次長范巽綠表示，921地震後，有293所校園重建，當初以「新校園運動」為主軸，提出創造性重建，新校園必須融合教育、人本、在地文化及永續發展，為下一代蓋好學校。

范巽綠說，921地震之所以造成大量校園倒塌，主要是當初蓋學校時設計草率、營建廠商低價搶標所造成。因此，在校園重建時，突破限制採「最有利標」，給建築師合理的設計費及時間，以爭取好的品質，最後完成的校園都很不一樣。

黃榮村則表示，當初在校園重建時，他被當時的總統阿扁、先後任行政院長唐飛及張俊雄等人一路罵，要災後重建會學學慈濟和台塑的效率，趕快把新校園蓋好。他可以理解，當時的總統及行政院長這麼急，主要是因為社會壓力逼迫所造成。

黃榮村說，921大地震就像一面鏡子，將台灣過去所有困境反射出來，原來傳統的招標方式，卡住有創意、新價值的公共工程。同時，他也認為，921大地震就像一把火炬，點燃台灣人性光明的一面，他當時看到一些卡車司機在高速公路休息站吃飯都僅花10多分鐘，為的是盡快將物資送到災區去。

當時參與校園重建的建築師林洲民說，921校園重建是一群有理想性格的人，在特別的時段做特別的事，缺一不可。他記得，當年每周有2次一大清早5時從台北出發到南投，但常遇到路不通，就立刻打電話給災後重建會副執行長林盛豐說，「你們要我盡快將學校蓋好，但怎麼路卻不先修好？」他們就是在這樣共同合作下，完成校園重建。

(中時 )