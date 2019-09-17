兼任區漁會理事的議員李國勝（左二）希望中央正視漁民的心聲。（張毓翎攝）

嘉義縣養殖魚塭面積約5800公頃，魚塭的打水車設備用電量驚人，占整體成本2成以上，漁民長年期盼獲得用電補助，卻只得到中央漠視；國民黨提名嘉縣第1選區立委參選人王啟澧，17日偕同黨議員李國勝、嘉義區漁會理事長戴澤文等人在議會召開記者會，為漁民發聲。王啟澧表示，若中央繼續忽視漁民訴求的話，未來一旦養殖業無法生存，將造成「吳郭魚價高如黑鮪魚」情形。

王啟澧說，養殖業目前面臨空前難題，電費年年高漲，養殖用電成本增加，面對東南亞等地養殖業的成長，台灣漸漸失去競爭力，同樣從事漁業的捕撈漁船，享有14％油料減免，對養殖漁民而言，有如被政府「遺棄」一群，中央有必要扶植水產養殖業，給予至少50％用電補助。

李國勝指出，每月電費要2000到2500元不等，而水車等增氧設備佔水產養殖整體用電量6成以上，漁民難以承受如此龐大的負擔，長期以來積極爭取用電補助，卻得不到中央回應，中央若能補助，加上指導節能技術及輔助風力及太陽能設施電能，台灣養殖業才能合法永續經營的未來。

區漁會總幹事張正義說，漁民爭取養殖用電補助之現況，已反映多年，希望政府能切身了解沿海養殖戶的辛酸，雖然依《農業動力用電範圍及標準》規定，對於水產養殖用電，依用電停用期間，有基本電費減免措施，但實質助益不大，地方政府也只能發文，盼中央研議用電補助方案。

嘉義縣府農業處漁業科表示，現今尚未有補助補助養殖業流動電費的措施，不過，為降低養殖漁業之用電成本，近年政府推動並鼓勵漁民適時更換節能設備，如漁業署補助漁民購置節能水車；嘉縣府今年有補助漁民購置智能電箱之自動化設備，精準控制水車啟閉時機，不僅可降低用電負擔，又能促進產業朝向節能減碳發展。

(中時 )