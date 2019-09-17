金門縣長楊鎮浯（左三）、金門地檢署檢察長洪家原（右二）出席科偵組揭牌儀式。（李金生攝）

科偵組裝備之一「人臉辨識系統」。（李金生攝）

警方無人空拍機升空，民眾期待治安跟著升級。（李金生攝）

科偵組裝備之一「拉曼毒品快速檢測器」。（李金生攝）

縣議員董森堡表示，科偵組的成立不是只多了一塊「招牌」，而是要拿出立竿見影的績效。（李金生攝）

金門縣警察局將有88名生力軍加入，擁有無人空拍機和車牌、人臉辨識系統等5大新武器的刑警大隊科技偵查組也在今（17）日成立運作。當地民眾表示，縣府和縣議會大力支持「要人給人、要錢給錢」下，期待警方在打擊網路犯罪和遏阻毒品蔓延，也能拿出不一樣的好成績。

歷經縣警局2任局長劉耀欽、張國雄規畫籌設的縣刑大「科技偵查組」，裝備車牌辨識系統、人臉辨識系統、手機鑑識採證工具、拉曼毒品快速檢測器及無人空拍機等5項新式科技偵查設備。

主持揭牌儀式的楊鎮浯縣長表示，在金門治安發展史上，這是1座新的里程碑，面對以科技為基礎、以網路為平台的新型犯罪模式，警方成立專責小組，採取針對性的防制作為，預期可有效打擊犯罪，讓鄉親更加放心過日子。

楊鎮浯並表示，自己在立委任內即用心推動離島地區僅有的警員原籍返鄉，並爭取將警力從實際員額增加到預算員額、編制員額，在縣議會的支持下，即將有88名新血加入地區警察團隊，未來在人員、設施充實方面，縣府仍會大力支持。

金門地檢署檢察長洪家原也指出，科技領域的刑偵作業日新月異，尤其現在人手一機，有關網路犯罪防制和數位鑑識方面，都是科技偵防的重點工作，該署絕對會做好法律諮詢和相關的後盾工作，協力落實維護治安環境，讓鄉親可以安居樂業。

縣議員董森堡表示，科偵組的成立對縣警局來說，不是只多了一塊「招牌」和增加多少警力，而是要在裝備和人力強化下，針對鄉親關注的網路詐騙、毒品人口增加等問題，拿出立竿見影的防制成果，民眾也會大聲給警方加油、打氣。

(中時 )