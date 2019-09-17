交通部長林佳龍17日指出，台中市政府3月時曾撤回清泉崗門戶計畫，但交通部希望台中市府能持續進行，能主動做的就加速進行，「進度都拖了半年時間，希望他們能加速補件」。台中市都發局表示，俟接獲內政部都委會專案小組會議紀錄後，將儘速依會議紀錄意見修正，併同補充資料續提專案小組審議。

林佳龍在臉書發文指出，「就在台中機場不斷提升的階段，盧市府決定停止機場外的都市計畫，真的非常可惜」。但隨後又編輯貼文，刪去「盧市府」等字眼，改為「就在台中國際機場不斷提升的同時，希望先前佳龍擔任市長時規劃的清泉崗門戶計畫，也能跟著進行都市計劃檢討和調整，並打造更便捷的聯外交通和生活機能」。

林佳龍表示，台中市政府3月時撤回在內政部審查的清泉崗門戶計畫，交通部希望台中市府能持續進行，所以後來台中市府也再次送出，「現在好像審查在補件當中」。林佳龍說，有關於交通部負責的機場內部分，還是持續推動台中國際機場2035年計畫。

機場外的規畫涉及台中市政府權責，林佳龍希望能同步加速進行。林佳龍說台中市政府的程序現在並沒有完成，交通部能主動來做的就加速進行；現在台中市政府撤回後又送出，「進度都拖了半年時間，希望他們能加速補件」。

台中市政府都市發展局表示，中央所規畫「台中國際機場2035年整體規畫」，台中國際機場被定位為「廉航機場」為主；時程要到2035年，還要16年時間，為加速開發，將促請中央縮短16年的計畫期程，並調整原有的廉航定位，提升為「機場園區」概念推動。

都發局強調，台中國際機場門戶及周邊地區整體開發案，於今年5月21日提報內政部都委會審議，決議籌組專案小組再審；今年7月16日內政部都委會召開第1次專案小組會議，市府至今尚未接獲會議紀錄。待接獲內政部都委會專案小組會議紀錄後，將儘速依會議紀錄意見修正，併同補充資料續提專案小組審議。

(中時 )