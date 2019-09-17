商代青铜皿方罍1919年在湖南桃源出土，器身曾被村民賣掉，流失海外近百年，2014年由湖南官民合作買回，收藏在湖南省博物館，蓋身終於合體。（取自新浪微博＠澎湃新聞）

大陸國家博物館今天（9月17日）起舉行「回歸之路——新中國成立70周年流失文物回歸成果展」，是大陸官方首次把1949年至今，從各國及拍賣會上追回或由收藏家捐贈的流失文物進行全景式展覽，其中包括目前收藏於大陸13個省市、18家文博單位的600餘件回歸文物。

這批身份特殊的展品是從大陸官方追回的300多批次、15萬多件文物中精選而出，不僅包括世人耳熟能詳，曾先後被宋高宗趙構、元人趙伯昂、趙孟頫及清代乾隆皇帝收藏的唐代畫家韓滉《五牛圖》，透過前蘇聯和前東德返還的《永樂大典》（中國歷史上及華夏最大的一套書，全書正文22877卷、目錄60卷，11095冊，約3.7億字）與義和團團旗；由美國追索的王處直墓浮雕、龍門石窟佛像，以及園明園獸首、秦公晉侯青銅器等珍貴文物，也包括剛成功從日本追索回來的曾伯克父青銅組器。

晉王羲之《快雪時晴帖》與兒子王獻之《中秋帖》，以及王珣《伯遠帖》，曾被乾隆皇帝稱為「三希」並建知名三希堂收藏。其中，《快雪時晴帖》和眾多的珍貴文物來台，收藏於台北故宮博物院。

《中秋帖》、《伯遠帖》被溥儀攜出紫禁城，其後不知為何流入民間，幾易其手；北平四大收藏家之一的郭葆昌在「品古齋」購得，原本答應身故後，捐贈給當時的故宮博物院，但他去世後，其子郭昭俊原本想賣給台北故宮，但因當時台灣經濟不佳，籌不出錢，郭昭俊到香港做生意，卻把《中秋帖》、《伯遠帖》抵押給印度商人，印度商人又抵押給香港匯豐銀行，1951年10月才由大陸文物單位贖回，收藏於北京故宮。

(旺報 )