鴻海創辦人郭台銘昨晚發出不參選的重大聲明，為政壇投下震撼彈！對此，許多韓粉喊話「過來吧！郭粉+韓家軍，天下無敵」。國民黨草協聯盟發起人李正皓則指出，如今的韓粉之於國民黨，就如當年的馬其諾防線之於法國，他說郭台銘如今退選了，鋼鐵韓粉過去的「假想敵」突然消失，而民進黨大軍已集結，「歷史會重演嗎？這幾天正是關鍵時刻」。

李正皓在臉書提及，一次世界大戰後，法國境內瀰漫反戰氣氛，當時由約瑟夫·霞飛元帥提議在法國、德國邊境，建造一座以鋼筋混泥土製成、厚度3.5米，類似於萬里長城的軍事堡壘，藉以抵禦德國的入侵。當時此軍事堡壘於1929年開始興建，花費50億法郎（約等於法國一年總預算），耗時11年於1940年興建完畢，此堡壘全長750公里，也就是後世知名的「馬其諾防線」，馬其諾防線彙集當時歐洲最先進的建築與軍事工藝，整個防線內共部署344門火炮，建有152個炮塔和1533個碉堡。

馬其諾防線也帶給當時的法國人無與倫比的「安全感」。然而，1939年9月3日法國對德宣戰之後，即便是佈置在前線的法國部隊也沒有絲毫臨戰前的緊張氣氛，天真的認為德軍必定如同愚笨的野豬一頭撞上固若金湯的馬其諾防線，直至頭破血流。1940年5月10日，德軍大舉進攻法國，但德國的裝甲部隊始終沒有正面攻擊馬其諾防線，而是遶境法國北邊的比利時，從比利時長驅直入，在德軍通往巴黎的道路上，再也沒有像樣的抵抗工事和力量，僅僅一個月，法國巴黎淪陷，而馬其諾防線從此之後被譏笑為史上最「廢物」的國防工程，因為自始自終真正的敵人都不在法、德邊境。

「當年的法國如此，如今的國民黨不也一樣？」李正皓認為，鋼鐵韓粉的高度團結，為國民黨在總統大選中佈建出一道固若金湯、且專屬於韓國瑜的馬其諾防線，但這樣的防線過去幾個月的「假想敵」是誰？馬英九、郭台銘、黨內高層權貴。他說鋼鐵韓粉的防線足以抵抗任何一個對手，但就如同二戰時一樣，敵人從來不是在法、德邊境的馬英九、郭台銘，甚至是高層權貴。

李正皓指出，郭台銘退選了，鋼鐵韓粉過去的「假想敵」突然消失了，而正準備遶境比利時直搗巴黎的民進黨大軍已經集結，「歷史會重演嗎？這幾天正是關鍵時刻」。

(中時電子報)