美國與伊朗關係急速惡化，在美國總統川普鬆口伊朗可能是14日沙烏地阿拉伯石油設施攻擊案主謀後，伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今日回嗆，「永遠不再和美國談判」，還說華府對德黑蘭的極限施壓政策最終會失敗。

路透社報導，伊朗國營電視台引述哈米尼說法指出：「伊朗官員永遠不再和美國談判，這是美方對伊朗施壓政策的一部分，美國的極限施壓政策將會失敗。」

(中時電子報)