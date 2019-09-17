回不去了！伊朗：永不再和美談判 15:112019/09/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美伊關係惡化，伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今（17）日表示，「永遠不再和美國談判」，還說華府對德黑蘭的極限施壓政策最終會失敗。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國與伊朗關係急速惡化，在美國總統川普鬆口伊朗可能是14日沙烏地阿拉伯石油設施攻擊案主謀後，伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今日回嗆，「永遠不再和美國談判」，還說華府對德黑蘭的極限施壓政策最終會失敗。 路透社報導，伊朗國營電視台引述哈米尼說法指出：「伊朗官員永遠不再和美國談判，這是美方對伊朗施壓政策的一部分，美國的極限施壓政策將會失敗。」 (中時電子報) #美國 #伊朗 #談判 #川普 #沙烏地阿拉伯 #攻擊 #哈米尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹女扮男裝看球遭判刑 竟怒火「焚身」 09:492019/09/13 社會 波灣衝突升溫！伊朗：準備好對美全面戰爭 14:582019/09/15 國際 伊朗控美極限施壓 要搞垮政權 04:102019/09/16 國際大事 誰讓沙烏地火大了 04:102019/09/16 時論廣場 遭指攻擊沙國煉油廠主使 伊朗否認 08:322019/09/16 財經 沙烏地石油設施遇襲 美伊潛在突破口烏雲籠罩 23:102019/09/16 國際 伊朗嗆開戰 美回炮彈已上膛 04:102019/09/17 國際大事 中東局勢丕變 川魯會破局 04:102019/09/17 國際大事 川普醜話先說！能出兵伊朗 但這國得買單 10:372019/09/17 國際 美中副部長級貿易談判將於週四重啟 10:592019/09/17 兩岸 國際熱門新聞 貿易磋商才重啟 美捕1陸政府雇員 - 時事 川普醜話先說！能出兵伊朗 但這國得買單 - 國際 不是葉門炸油田！美公布衛星照揪真兇 - 國際 回不去了！伊朗：永不再和美談判 - 時事 臭氣沖天！水井挖出119袋屍塊 法醫驗到崩潰 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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