食藥署今日公布邊境查驗結果，好市多又有一款產品上榜。食藥署表示，好市多8月從美國進口一批「KIRKLAND SIGNATUREKIRKLAND SIGNATURE 科克蘭鹽烤開心果」，因檢出不得殘留的農藥，1697.28公斤遭退運或銷毀，並未流入市面。

依據《食安法》第15條有關「農藥殘留容許量標準」的規定，好市多進口的「科克蘭鹽烤開心果」檢出殘留農藥布芬淨0.03 ppm，因此不得入關。布芬淨是一種殺蟲劑，在台灣僅被准用於小葉菜類，未被准用於開心果。

本週共食藥署發布8項產品不合格，除了好市多進口的「科克蘭鹽烤開心果」外，北海道進口的35公斤「帆立貝（LIVE SCALLOP）」，也被驗出重金屬鎘超標；自中國大陸進口的靈芝，也被檢出殘留農藥貝芬替0.9 ppm、撲克拉0.8 ppm、畢達本0.06 ppm、賽洛寧0.14 ppm及因滅汀0.05 ppm，600公斤的產品全被擋下。

(中時電子報)