一年一度的中央研究院院區開放日即將來臨，眾多主題活動等您一同參與，尤其今年才初揭曉的黑洞真面目，將有黑洞獨立特色展覽等您探索挖掘黑洞。今年10月26日，2019 Open House中央研究院院區開放，邀請您展開一場人文與科學的探險之旅。

「研究是心靈的偉大冒險」。21年來，中研院透過每年10月舉辦的「院區開放參觀活動」(Open House)，激發無數年輕學子的探索熱情，參觀人次屢創新高，近年更成為國內單日參觀人次最多的科普盛會。

2019年，絕對是天文史上關鍵的一年，人類史上的第一張黑洞照片，於4月10日首度曝光，包括臺北在內共六座國際城市，同步向全世界宣布這項世紀發現。直播當晚創下逾8萬人次收看的紀錄，可見黑洞的魅力如此吸引人，因此，2019 Open House院區開放特別策劃「黑洞主題特展」，邀您跟著瘋狂天文學家探索神秘黑洞！

除此之外，2019 Open House 中央研究院院區開放，策畫了超過300場的活動，由院內31個研究所及中心、展覽館等單位，絞盡腦汁策劃各種活潑有趣、深入淺出的展示、演講或實作內容；國內最高學術殿堂──中研院的實驗室、儀器設備等專業設施也將揭開神秘面紗。無論從兒童到成年，都能汲取科學的養分、感受研究的趣味。

中研院參與國際計畫，發表史上首張黑洞影像。（摘自YouTube）

(中時電子報)