台中市政府舉辦「921震災二十周年－回顧與展望策展活動」開幕典禮暨頒獎活動。（陳世宗攝）

921地震今年屆滿20週年，震災過程見證了台灣的善與愛，台中市政府舉辦回顧與展望策展活動，除靜態展覽也用鏡頭說故事，透過第一手訪談影片與歷史照片，重現921地震重建歷程脈絡，17日在台灣大道市政大樓舉辦開幕典禮。副市長令狐榮達表示，展望未來，希望傳遞各項災害預防計劃措施，做好防災準備與應變能量。

「921震災二十周年－回顧與展望策展活動」，即日起至9月27日在台灣大道市政大樓惠中樓一樓大廳展開，以歷史、重建、省思與變革三大主題，呈現921地震後所進行的重建歷程脈絡，傳遞災害前預防以及災害後復原相關法令政策，並頒發感謝狀感謝20年來協助災民重建的專業建築師們。

令狐榮達表示，921地震改變了地貌，也改變了許多人的一生，也開始讓台灣重視防震建設與教育的重要性，921之後台中74棟震損大樓申請自辦重建，過程感謝各界共同參與協助，20年來陸續完成57棟震損大樓重建，因為專業人員的協助，讓居民重新展開新生活。

都發局長黃文彬指出，921地震過後，最重要的是記取教訓，建構更安全、宜居的生活場所，此次透過建築師與政府的合作，公私協力舉辦回顧與展望展覽，讓市民可以了解重建的歷程脈絡，政府也將在法規與審查機制內，結合民間力量，讓生活環境更安全舒適。

大台中建築師公會理事長鄭明裕說，最重要是下一階段的10年如何做準備，公會全力配合市政府推動「危老重建」，是下階段非常重要工作，包括階段性加固等工作，新建築物品質全面提升，讓每個人都能住在安全又宜居的台中市。

都發局表示，20年來，台中先後完成57棟倒塌大樓重建，九二一震災重建暫行條例廢止後，位在都市計畫區內的倒塌大樓，市府採用都更方式繼續協助重建，目前已完成南區德昌新世界社區，市府設立「都市更新總顧問機制」，全力協助重建工作，並透過執行安家固園計畫、危老重建條例、建築物施工管理e化APP推播、震災後危險建築物緊急鑑定組訓計畫等方式，建立完整災害配套計畫。

市府指出，921大地震20週年，台中市政府舉辦一系列活動，除回顧與展望策展，社會局9月18日在東勢高工舉辦「感恩展望紀念會」、石岡區公所9月20日至11月20日在土牛客家文化館舉辦「山城我的家-照片展、紀錄片放映暨老中青座談會」、大里區公所9月20日在金城社區公園舉辦「大里杙感恩暨展望音樂會」。

消防局9月21日在潭雅神綠園道辦理「防災避難演練」、霧峰區公所則於國立台灣交響樂團演奏廳舉辦「「921紀念音樂會」、都發局9月24日在台中市警察局禮堂辦理「省思與減災對策研討會」，一起回首20，從中獲得深思與學習。

(中時 )