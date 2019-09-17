在香港反對《逃犯條例》修例的示威抗議期間，美國民主、共和兩黨多位國會議員提出《香港人權與民主法案》，賦予美國相關部門制裁打壓香港基本自由和人權等行為的法律基礎，被香港示威者寄予厚望。但華盛頓的中國觀察家就《香港人權與民主法案》對解決香港問題的幫助持謹慎態度。

BBC引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任裘德·布蘭切特（Jude Blanchette）分析：「從現實角度看，《香港人權與民主法案》扮演關鍵性角色的可能性是有限的。」

布蘭切特認為， 北京在如何處理香港問題上會考慮多種因素，「而美國的立場可能是最不重要的因素之一。」來自國際社會的壓力定會提高北京直接干預香港事務的代價，但無法對北京的決策發揮決定性作用。

布蘭切特說，從目前的情況分析，《香港人權與民主法案》在國會通過的可能性較大。背後除了美國對香港示威的關注，也存在國內政治因素。美國政府對香港示威的表態反覆，但國會支持示威者的呼聲持續高漲。

「每個國會議員都對香港示威感興趣，沒有議員希望之後被指責沒有對此作出反應，」布蘭切特表示。而且，對華強硬的方針已在國會成為跨黨派共識，議員都不希望被看作對中國示弱。

該法案是華盛頓為數不多的政治成本較低的政策選項。「我們需要做些什麼，這（法案）就是那個『什麼』，所以我們就選它來執行吧，」布蘭切特說，《香港人權與民主法案》表達國會對香港的關注，主要發揮象徵性作用。

智庫布魯金斯學會中國問題專家的何瑞恩（Ryan Hass）也對該法案持保留態度。「法案的風險和成本很明顯，但好處並不清晰，」他對BBC說。「在最壞的情況下，通過該法案會縮小和解與妥協的空間。」 2013至2017年，何瑞恩擔任白宮國家安全委員會中國、台灣與蒙古政策主任，處於美國對華、對港政策制定的核心圈。

布蘭切特與何瑞恩2位專家皆認為，華盛頓無法解決香港的問題。何瑞恩表示，美國應該持續發出燈塔式的亮光，敦促各方克制並謀求解決方案。「但並不是世界上每個問題，都有美國方案，」何瑞恩坦言，對於這次香港示威， 「找到解決辦法的會是香港人，而不是身在華盛頓的人。」

他認為，美國的介入無助解決示威背後深層次的社會問題，一旦取消香港特殊待遇，亦無利於協助各方找到共識，對香港造成巨大打擊之餘，對北京的戰略制約有限。

布蘭切特也同意，《香港人權及民主法案》本身無法解決問題，香港的出路需要由北京、香港示威者與社會精英共同找出。

香港示威若結束，將是由於北京、香港示威者和精英得出解決方案，而不是因為美國通過了《香港人權及民主法案》。

保障美國在香港的利益，是美國對香港政策的根本出發點。目前有超過8萬5000名美國公民在香港生活，近1400間美國公司在香港運營。曾擔任商業戰略諮詢公司中國主管的布蘭切特認為，這些美國公司會謹言慎行，不會輕易發聲支持香港示威。

他分析，美國商界面臨兩難局面，短期內希望有穩定的社會環境，也需要規避在中國大陸被封殺、抵制的政治風險；但長期來說，外商擔憂北京將破壞香港的司法獨立，損害香港的根本優勢。

香港2014年發生「雨傘運動」時，何瑞恩任職於白宮國安會，香港是他負責的區域之一。2014年10月，「雨傘運動」正如火如荼，正值時任美國總統歐巴馬與中國國家主席習近平在APEC北京峰會會面前夕，中國外交部長王毅赴白宮商談峰會計畫。

何瑞恩透露，歐巴馬在會議上短暫露面5分鐘，特地來傳達美方對雨傘革命的立場：如果北京與示威者間的緊張氣氛持續升溫，「習奧會」將轉而聚焦香港。

何瑞恩表示，雖然兩場運動並不盡相同，但美國此前的經驗可供參考。「華盛頓和北京當時有很多私下的閉門交流，」他說，而且美國政府在公開與私下場合表達的立場始終一致。

近日，何瑞恩與前助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）合寫文章，認為美國應譴責在香港出現的暴力，包括來自示威者的暴力。同時，美國要支持香港人和平示威的權利，強調自由法治與高程度的民主政治參與，有利於香港維持穩定繁榮。

與「雨傘運動」時相似，北京一直指責美國「對香港事務說三道四」、「粗暴干涉中國內政」。中國外交部發言人耿爽多次要求美方政客停止推動涉港議案。中國官媒環球網的社論稱，華盛頓是「站著說話不腰疼」，只會從己方利益決定對港政策，把香港當做向北京施壓的一張牌。

(中時 )