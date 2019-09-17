有消息傳出，台灣民眾黨將在北市第一選區，改派青年外交官劉仕傑（右）參戰。（翻攝自護台胖犬劉仕傑臉書）

北市立委第一選區（北投、士林天母蘭雅）傳變局！原先盛傳台灣民眾黨將派市府副發言人「學姊」黃瀞瑩參戰，但卻有媒體爆料，黃無意參選，將改拚不分區，第一選區則改由有「護台胖犬」之稱的青年外交官劉仕傑投入。劉對此態度曖昧，只強調有機會進立法院，會盡力發揮專業。

第一選區原先呈現「四姝搶一」的態勢，但卻傳出，黃瀞瑩無意參選，改拚不分區，民眾黨換推劉仕傑參選。劉仕傑表示，確實有很多朋友在談論這件事，但不管是幕前、幕後哪個位置，只要人民希望有他適合的位置，都會願意先跟家人討論看看，未來若有機會到立法院工作，他會就兩岸及外交的專業，發揮所長，並做很多跨黨派的溝通。

劉仕傑說，自從他去年代表社民黨競選北市議員失利後，就和黨沒有聯絡了，如今是無黨籍。至於是否願意加入民眾黨？他沒正面回應，但強調自己是「台派外交官」，不會因為加入任何政黨，就改變捍衛台灣主權的立場。

不過，劉仕傑過去曾批判台北市長柯文哲的「兩岸一家親」立場，12日卻在臉書PO文相見歡，他澄清，當天只是送書給柯，單純就市政進行交流，柯市府也很明白他堅定挺蔡英文總統連任的立場。

針對改拚不分區、換劉仕傑上陣的消息，黃瀞瑩僅強調「沒有討論過，也沒有想那麼多，目前只想先把副發言人的位置做好」。

民眾黨發言人陳思宇則說，媒體有很多點名的人選，但並非最終確認版本，黨目前是有向很多人徵詢，但仍需經過提名的流程，並對外做一致的公開推薦，才有定案。

(中時 )