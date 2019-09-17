這台是「郭氏古宅」，還可蓋印。（廖德修攝）

消基會秘書長吳榮達（前排左3）與內湖地方人士合影。（廖德修攝）

消基會推動社區營造工作，與內湖區的紫雲、紫星、清白里合作，並獲得社區大學全國促進會協助，把地方文史資料與夾娃娃機相互結合，讓民眾在遊戲時也能認識當地的人文歷史，不只是單純玩樂。這次一共租用6個機台，就在內湖康寧國小附近，形成有趣的「夾娃娃地圖」，今（17）日開始上路。

消基會秘書長吳榮達表示，希望這些不一樣的夾娃娃機只是開端，未來能以多方合作的方式，連結政府、學校以及在地里長、家長會、社區發展協會等團體，一同改善夾娃娃機的販售商店，讓夾娃娃機店成為社區中令人放心的遊憩、交流場所，即使夾不到商品，也能帶回地方歷史知識。

像這次消基會租用的6個機台，分別命名為「碧山巖開漳聖王廟」、「五份吊橋橋柱」、「清代採石場」、「郭氏古宅」、「梘頭福德祠」、「內湖庄役場會議室」，機台內則放置與主題相關的產品，還可在夾娃娃地圖上蓋章留念。

負責解說的內湖社區大學行政專員兼講師陳金讚表示，內湖地區開發甚早，當地的人文歷史、風土民情非常值得一探究竟。希望透過夾娃娃機遊戲的推廣，引起民眾的興趣，在享受放鬆療癒之餘，也能提升人文素養。他雖非內湖土生土長，但居住30餘年，積極投入文史研究，曾編撰《內湖區志》並著有《內湖傳家寶》一書。

消基會說，19日、24日、27日三天上午9點會請陳金讚擔任導覽員，為民眾解釋6個夾娃娃機所代表的歷史掌故，營運所得則捐給內湖文化史工作室。「夾娃娃機案」是起點，未來也會在北中南高四個據點，積極推動有利於樂齡族和所有消費者的活動。

(中時 )