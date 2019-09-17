意外、輕生？柳野地質公園男墜落30米懸崖亡 15:262019/09/17 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 野柳地質公園今午有民眾在燈塔附近的30米懸崖底發現一具男屍。（示意圖／摘自網路『狂牛部落格』」）。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 野柳地質公園17日中午發現一具男屍！有民眾在天線塔附近的懸崖底，發現一名男性疑似自30公尺高的懸崖處墜落，警方與海巡獲報到場搜救時，人已氣絕身亡，警方仍在調查真正死因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #發現 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 專跑北市中山區行竊 警逮住宅慣竊 18:172019/09/14 社會 男子中秋跳河輕生 黃湯下肚睡著逃過一死 18:092019/09/14 社會 內蒙考古 揭草原新石器時代開端 04:092019/09/15 焦點新聞 苑裡潑猴亂石砸 熱血青年這樣做鄉親讚 09:502019/09/15 社會 騎贓車飆百餘公里要借錢 卻因為這原因GG了 11:252019/09/15 社會 不熟朋友包2千 網驚見這點：太少 16:592019/09/15 生活 男子酒醉路倒遭碾死 肇逃女司機：我有報案 11:062019/09/16 社會 驚！ 潮州運動公園驚見血跡 13:142019/09/16 社會 中秋飲酒烤肉勿駕車 台南警方3天抓55件酒駕 14:232019/09/16 社會 老人肌肉流失 胎兒易患心臟病 04:102019/09/17 生活新聞 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 飛出橫「貨」！車斗變血滴子 中市9個月奪3命 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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