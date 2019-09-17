新北市立圖書館萬里分館希望讓一般民眾了解漁村文化，將從9月21日至10月12日辦理一連串系列活動「享閱漁家海味」，除帶大家走訪野柳漁村，欣賞奇岩異石、邀請海洋文學作家廖鴻基於船上演講，還會帶民眾體驗傳統捕魚法「牽罟」。

新北市圖書館萬里分館主任蕭千惠表示，他們將於9月21日舉辦「餐桌上的海洋學家」活動，帶民眾走訪野柳地質公園，認識特殊地貌，9月25日則會邀請海洋文學作家廖鴻基來海釣船上與大家分享新書「人與海的對話-16歲的海洋課」，望藉此書帶民眾建立正確海洋意識。並於10月12日舉辦「一起討海去，逗陣來牽罟」，邀請民眾來體驗傳統漁法。

蕭千惠說，萬里海洋資源豐富，有著獨特的漁業文化及風貌，尤其野柳地質公園更有世界級海蝕地質景觀，希望藉由系列活動，帶民眾深入了解台灣漁民的生活與智慧。這場「享閱漁家海味」走讀系列活動全程免費，歡迎民眾報名參加。

(中時 )