苗栗地檢署宣示查賄決心，以維持乾淨選風。（苗栗地檢署提供／何冠嫻苗栗傳真）

無人機將反賄選布條高掛空中，宣示查賄決心。（苗栗地檢署提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗地檢署宣示查賄決心，17日辦理「防貪反賄‧樂居苗栗」反賄選記者會，將藉檢警調政風憲兵並整合網路，淨化選風。

苗栗地檢署指出，今年反賄選透過科技查賄，成立反賄選LINE粉絲團，不只隱匿性高，更能方便快速蒐證並提出檢舉，資料將直接傳到地檢署，以迅速處理。17日苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏、台中高分檢檢察長謝榮盛、苗栗縣調查站主任吳宗杰、苗栗縣警察局長翁群能、縣府政風處長王明朝、苗栗憲兵隊調查官彭仁君等人，宣示反賄選決心。

鄭鑫宏指出，維持選舉制度公平與淨化選風，為檢警調政風憲兵共同責任，盼藉網路資源的整合有效查賄及反賄，且民眾加入地檢署設立的LINE粉絲團，提供相關情資，只有後台偵辦人員才會知悉，檢舉絕對保密。謝榮盛也鼓勵民眾勇於檢舉，不僅檢舉身分絕對保密，還可領取獎金，一同維護乾淨的選舉空間。

地檢署17日將各種賄選態樣製作成一座「賄選態樣山」，由相關單位共同打擊，象徵「打擊賄選、揮棒成功」，另也邀請無人直升機專業教練邱榮輝、遙控直升機台灣代表隊選手邱思皓，將反賄選布條以無人機高掛天空，讓拒絕賄選觀念隨風散布社會角落。

(中時 )