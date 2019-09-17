苗栗地檢署宣示查賄決心，17日辦理「防貪反賄‧樂居苗栗」反賄選記者會，將藉檢警調政風憲兵並整合網路，淨化選風。
苗栗地檢署指出，今年反賄選透過科技查賄，成立反賄選LINE粉絲團，不只隱匿性高，更能方便快速蒐證並提出檢舉，資料將直接傳到地檢署，以迅速處理。17日苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏、台中高分檢檢察長謝榮盛、苗栗縣調查站主任吳宗杰、苗栗縣警察局長翁群能、縣府政風處長王明朝、苗栗憲兵隊調查官彭仁君等人，宣示反賄選決心。
鄭鑫宏指出，維持選舉制度公平與淨化選風，為檢警調政風憲兵共同責任，盼藉網路資源的整合有效查賄及反賄，且民眾加入地檢署設立的LINE粉絲團，提供相關情資，只有後台偵辦人員才會知悉，檢舉絕對保密。謝榮盛也鼓勵民眾勇於檢舉，不僅檢舉身分絕對保密，還可領取獎金，一同維護乾淨的選舉空間。
地檢署17日將各種賄選態樣製作成一座「賄選態樣山」，由相關單位共同打擊，象徵「打擊賄選、揮棒成功」，另也邀請無人直升機專業教練邱榮輝、遙控直升機台灣代表隊選手邱思皓，將反賄選布條以無人機高掛天空，讓拒絕賄選觀念隨風散布社會角落。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。