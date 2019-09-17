鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書上表示，郭成功的牽制住柯文哲的參選，此人的智慧之高，令人佩服。

葉毓蘭表示，郭台銘是警察之子，曾是台灣首富，是鴻海帝國的成吉思汗；在今年的端午節之前兩人並沒有過接觸，但在2014年的太陽花學運中，葉毓蘭曾在台中市的治安會報上建議教育局，應該要提醒學校老師們謹慎發言，不要讓警察的孩子們有壓力、覺得被歧視；消息見報後，郭就立刻到警政署去探視北上支援維安的警察，捐了一千萬，還希望社會大眾支持依法維安的警察。

這件事讓葉毓蘭印象相當深刻，而在今年的端午節前夕，郭台銘的幕僚跟她連絡上，希望葉毓蘭能陪郭一起去松山慈惠堂祈福，如果郭能當上中華民國總統，他要為提升警消權益努力，因為他是警察之子。

郭台銘的一句話讓葉毓蘭對警消的未來燃起了希望，6月14日郭台銘在參加中華民國退休警察總會成立30周年與警察節40年紀念前夕，參加退警聚會時，就明白地把葉毓蘭多年的主張納入他的警消政見，肯定警消對台灣的貢獻、希望提升警消的尊榮感、待遇，以科技支援警消勤業務，警察勤務人性化，照顧退休警消與因公殉職、傷病殘的警消眷屬等等；葉毓蘭表示，當時她的確是有個夢：「警察之子可以當上中華民國總統，警消人生可以從黑白變彩色。」

而郭台銘參加初選到初選落敗來的太快，郭在過程中遭到的各種抹黑，如何對付對手、給部屬壓力、奸商手法等攻擊層出不窮；葉毓蘭都告訴她的朋友，這些抹黑如果都是真的，對付什麼都敢、無法無天的民進黨，郭董剛好而已；但初選結果出來後，除非韓退，郭台銘沒有任何道理繼續選下去，因為他在宣布參加國民黨初選時，已經宣示如果選輸，會支持初選勝出的國民黨提名候選人。

而在這幾天的事件，讓葉毓蘭又感受到「國民黨勝利的曙光」，有機會達到2020滅東廠的希望；馬英九的大度讓團結不再是國民黨最被外界批評的笑話；郭董雖然已經發表了退黨聲明，但是他的懸崖勒馬，而且成功的牽制住柯文哲的參選，在在證明他的創建鴻海帝國不是偶然，直呼「此人的智慧之高，令人佩服。」

(中時電子報)