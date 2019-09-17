王祖賢現身餐廳單獨用餐。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

52歲女星王祖賢被封為「永遠的小倩」，淡出演藝圈多年的她，今(17日)網上流出她登台久違開金嗓唱佛經影片，稍早又傳有網友偶遇王祖賢獨自吃飯，照片中王祖賢戴著墨鏡，疑被粉絲認出便親切答應簽名，側面看來，手臂線條略顯粗壯，左手中指戴著戒指，引發網友討論。

久未露面的王祖賢3年前因父親告別式曾回台面對媒體，除了感謝外界關心外，她也表示無意復出演藝圈，未來將久居加拿大專心學佛，問其感情事，王祖賢說：「一切空白」，並指這一輩子已放下感情，之後也是空白，無意結交新男友，否認緋聞。

據《新浪娛樂》報導，近日網上熱傳王祖賢近況，有人遇到她穿著鵝黃色上衣、牛仔褲，戴著墨鏡獨自到餐廳用餐，頂著一頭氣質黑長髮的她當天本來在一旁滑手機，之後疑似被認出，便在桌邊幫粉絲在袋子與手機背面簽名，有些角度看來身形有些健壯，但也有網友從窗邊招牌質疑照片是兩、三年前拍的，真相暫時不得而知。

(中時電子報)