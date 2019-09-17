南韓不只有非洲豬瘟、A型肝炎也在拉警報！南韓從今年5月起爆發A型肝炎感染疫情，感染病例快速增加、每周超過500例，目前累計1萬4325例，這是2009年以來再度有A肝病例破萬的疫情。

南韓疾管單位指出，今年夏天爆發A肝感染疫情，主要是民眾食用受污染的醃漬貝類，大部分商品從中國大陸進口，呼籲民眾停止食用與銷售。據了解，有18批貝類進口有11批被驗出A肝病毒，另一次查驗是10批有9批出現問題。

疾管署提醒，民眾前往南韓旅遊如果會生食貝類，一定要在出國前確認自己是否有A肝抗體保護，若是沒有抗體可先施打疫苗，疾管署副署長羅一鈞表示，國內40歲以下幾無保護力，接種A肝疫苗1劑可有1年的保護效果、接種2劑即可保護20年。

南韓在9月1日至7日新增551例，數量驚人，目前南韓已有1萬4325例，高於2014至18年各年總數，也是2009年以來再次累計逾萬例，近4周病例分布以京畿道4450例最多、首爾2648例居次、大田2084例排名第3。

其實南韓的A肝感染也擴大到澳洲，在某個南韓人的社區也爆發A肝群聚感染，因為有人前去南韓把病毒帶回澳洲，使得澳洲當局呼籲民眾前往南韓應要施打疫苗。羅一鈞說，目前全球尚無將A肝列為旅遊警示，如果南韓疫情快速增加，將不排除提升旅遊警示。

(中時 )